WebMoney перестала совершать операции с рублевыми кошельками

Russf Фев 12, 2022 Интересное

Представители системы WebMoney заявили о том, что совершение операций с рублевыми кошельками прекращено. По их словам, причиной послужил отзыв лизенции у «Консервативного коммерческого банка». Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ на основании того, что кредитная организация имела высокий риск участия в обслуживании «теневого» бизнеса, а также нарушала принятые положения.

WebMoney обещала вернуть клиентам денежные средства, размещённые в данный момент на рублёвых кошельках, однако детали осуществления возврата пока не уточняются.

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