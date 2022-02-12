WebMoney перестала совершать операции с рублевыми кошельками

Представители системы WebMoney заявили о том, что совершение операций с рублевыми кошельками прекращено. По их словам, причиной послужил отзыв лизенции у «Консервативного коммерческого банка». Решение об отзыве лицензии было принято ЦБ на основании того, что кредитная организация имела высокий риск участия в обслуживании «теневого» бизнеса, а также нарушала принятые положения.

WebMoney обещала вернуть клиентам денежные средства, размещённые в данный момент на рублёвых кошельках, однако детали осуществления возврата пока не уточняются.

Rusfact.com