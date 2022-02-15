Ученые рассказали о волнах-убийцах

В отличие от цунами, волны-убийцы образуются в результате течений или штормов. Ученые отмечают, что, как правило, в таких случаях появляется одна высокая волна, но бывают ситуации, когда волн появляется несколько.

Свое название такие волны получили из-за разрушений, наносимых ими. В частности, под водой остаются корабли и различные инженерные сооружения, находящиеся в океане. Однако любители острых ощущений используют такие волны для занятий серфингом.

Первая волна-убийца была зафиксирована в Норвегии в 1995 году, ее высота составила около 12 м. В 2020 году у берегов Канады ученые наблюдали волну высотой 17 м.

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