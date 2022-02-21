Ученые доказали, что рыбы обладают самосознанием

Японские ученые провели зеркальный тест среди особей обыкновенного губан-доктора. Из рыб, принявших участие в эксперименте, 94% узнали себя в зеркале. Для проведения эксперимента под кожу рыбам был введен пигмент, с помощью которого на поверхности тела образовалось коричневое пятно.

Рыбы, смотревшие на себя в зеркало, замечали это пятно и пытались от него избавиться, что доказывает факт, что участники эксперимента узнавали себя в отражении. Ранее с помощью зеркального теста было доказано наличие самосознания у шимпанзе.

Rusfact.com