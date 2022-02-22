Субсидии для молочных заводов повысят на 25%

Russf Фев 22, 2022 Интересное

Согласно проекту приказа Министерства сельского хозяйства России, субсидии для молочных заводов вырастут в среднем на 25%. Таким образом авторы инициативы рассчитывают увеличить производство молока и стабилизировать ценовую политику.

Предполагается, что новые тарифы начнут действовать на те проекты, которые будут реализовываться в текущем году. Однако эксперты скептически относятся к этой инициативе. Они считают, что повышение субсидий на 25% не покрывает инфляцию и не сможет привлечь инвестиции в молочное производство.

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