Россиян предупредили о возможном росте платы за ЖКУ

Russf Фев 23, 2022 Интересное

На данный момент оплата за электричество, канализацию и холодную и горячую воду, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах, производится по нормативу. Однако, согласно постановлению правительства, порядок расчета оплаты будет изменен.

Постановление было подписано в текущем месяце, поэтому вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Рост расходов на ЖКУ может составить 20-50%. В связи с этим с жильцами планируется провести разъяснительные беседы, чтоб не допустить их недовольства и долгов за услуги.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.