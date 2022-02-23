Россиян предупредили о возможном росте платы за ЖКУ

На данный момент оплата за электричество, канализацию и холодную и горячую воду, потребляемые для содержания общего имущества в многоквартирных домах, производится по нормативу. Однако, согласно постановлению правительства, порядок расчета оплаты будет изменен.

Постановление было подписано в текущем месяце, поэтому вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Рост расходов на ЖКУ может составить 20-50%. В связи с этим с жильцами планируется провести разъяснительные беседы, чтоб не допустить их недовольства и долгов за услуги.

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