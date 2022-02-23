Ученые обнаружили комбинацию штаммов коронавируса

Russf Фев 23, 2022 Интересное

Ранее учеными было установлено, что после заражения одним из штаммов коронавируса, организм человека начинает вырабатывать антитела, которые мешают попаданию другого вируса. Однако в случае с омикроном, господствующим сейчас во всем мире, эта схема оказалась нерабочей.

Штаммы омикрон и дельта могут жить одновременно в одном организме. Ученые считают, что попадая в такие условия, штаммы размножаются, образуя новую комбинацию. На данный момент выявлено три различных комбинации «дельтакрона», однако они пока являются редкостью.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.