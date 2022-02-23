Ученые обнаружили комбинацию штаммов коронавируса

Ранее учеными было установлено, что после заражения одним из штаммов коронавируса, организм человека начинает вырабатывать антитела, которые мешают попаданию другого вируса. Однако в случае с омикроном, господствующим сейчас во всем мире, эта схема оказалась нерабочей.

Штаммы омикрон и дельта могут жить одновременно в одном организме. Ученые считают, что попадая в такие условия, штаммы размножаются, образуя новую комбинацию. На данный момент выявлено три различных комбинации «дельтакрона», однако они пока являются редкостью.

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