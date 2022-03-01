Постковидный синдром встречается реже у тех, кто перенес омикрон

Доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала о том, что у тех, кто переболел омикрон-штаммом коронавируса, реже проявляется постковидный синдром. По ее словам, вероятность постковида остается и в этом случае, однако она значительно ниже, чем при заболевании другими штаммами.

Кроме того, тяжесть проявления симптомов постковида после омикрона меньше. Также Руженцова отметила, что возникновение постковидного синдрома зависит не только от штамма-возбудителя, но и от общего состояния иммунитета человека.

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