Как йога влияет на здоровье

Скорее всего, большинство из нас о йоге слышали только хорошие вещи. Йоге является не только источником отдыха и стройной фигуры, но и лекарством от многих недугов.

Влияние йоги на тело

Хотя йога не вылечит нас от любой болезни, она приносит значительные преимущества. Йога повысит эластичность и силу мышц и улучшит осанку и баланс. Как добавляют мастера йоги, она может помочь во многих проблемах опорно-двигательного аппарата и болях, но, по всей вероятности, не снимает ортопедических недугов. Вы можете сначала ознакомиться с тем, что представляет собой йога для начинающих, чтобы потом перейти к более сложным упражнениям.

Многие считают йогу исключительно видом физических упражнений и сразу же берутся за самые сложные объекты. Как добавляет практика, такие упражнения могут нам помочь, однако, могут также и причинить вред, если упражнения выполняются неправильно.

Лучшим выбором является йога, которая дает возможность расслабиться, а также при которой мы не чувствуем усталости, как во время других упражнений. В этой технике важно полное осознание положения тела и дыхания.

Физически йога укрепляет мышцы, которые были ослаблены в результате только движения и поз на растяжку. Они позволяют осуществить освобождение их напряжения. Тренировка также уменьшает дискомфорт, а медитативный аспект йоги позволяет смягчить чувство страха у детей старшего возраста. Медицинские исследования дают противоречивые результаты о преимуществах йоги, хотя в большинстве случаев они положительные.

Как раньше было отмечено, упражнения улучшают качество жизни, уменьшают стресс и тревожность, а также помогают в борьбе с бессонницей, депрессией и болью в спине. Более того, они уменьшают частоту сердечных сокращений и кровяное давление и улучшают физическую форму, силу и гибкость тела.

Однако исследования не подтверждают, что йога приносит какие-либо

преимущества в терапии бронхиальной астмы. В случае артрита результаты расходятся, так что еще не известно, будет ли тренировка в состоянии облегчить симптомы заболевания. Эксперты отмечают, однако, что йогу следует рассматривать как комплементарную терапию, и не стандартную. Если пациент имеет высокое кровяное давление, тренировка может его слегка снизить, однако, все равно необходимо принимать лекарства.

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