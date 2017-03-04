Как прийти к финансовой независимости?

Об идее финансовой свободы задумывался, наверное, каждый из нас. В чем заключается финансовая свобода и как ее достичь?

Финансовая свобода, и богатство – это две разные вещи. Тот, кто достиг финансовой свободы, не должен быть богатым в традиционном понимании этого слова. Большинство людей, ведя роскошный образ жизни, тратят все, что зарабатывают и не оставляют за собой каких-либо сбережений или, и что еще хуже, ведут роскошную жизнь в кредит, чтобы произвести впечатление на своих друзей.

Конечно, часть из них действительно может быть свободными финансово. Но уверяем Вас, что это меньшинство, которое заработало такие деньги, не должен ничего делать до конца жизни, либо получить наследство. Переходим к основной части статьи... Что такое финансовая свобода? Финансовая свобода - это определенный этап в жизни, когда не нужно больше работать, чтобы выживать. Если же вам нужны срочные деньги, то вот тут вы можете оформить кредит.

Ты сможешь сам решить, что хочешь делать дальше в своей жизни. Но разве это вообще возможно? Вопрос финансовой свободы включает в себя много понятий, но есть несколько основных факторов, которые обязательно нужно знать, если вы хотите ее достичь.

Пассивный доход – это такая группа Ваших доходов. Самый простой пример пассивного дохода - авторские гонорары за написание книги. Автор этой книги пишет только один раз и в обмен за свою работу получает зарплату. Жизнь ниже своих финансовых возможностей заключается в снижении инфляции, стиле жизни. Если вы живете ниже своих финансовых возможностей, то, взяв данные из предыдущего примера, Ваши ежемесячные расходы или будут оставаться на таком же уровне, или будут увеличиваться.

Вы уже знаете, что такое финансовая свобода, и вы ознакомились с основными понятиями, связанные с ним? Теперь, наверное, вы хотите узнать, каким образом ее можно достичь. В стремлении к финансовой свободе важны на самом деле две вещи. Первая-это постоянное создание пассивного дохода и тем самым - увеличение разницы между пассивными доходами и ежемесячными расходами, которые вы несете. Второе-это сознание.

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