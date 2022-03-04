Российские ученые разработали систему, определяющую внимательность человека

Механизм системы основан на учете черт, которые сопровождают процесс, требующий внимательности. В частности, система распознает скорость движения глаз при взгляде на меняющиеся картинки. Новая система была испытана на представителях ВШЭ и показала свою эффективность в 83%.

Таким образом, система смогла предугадать верность ответа испытуемого, проанализировав его поведение. Ученые считают, что в дальнейшем разработка позволит оценить уровень внимательности в совокупности с физическим и эмоциональным состоянием человека.

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