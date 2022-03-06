Минцифры объявило об изменениях в использовании ПО

Russf Мар 6, 2022 Интересное

Санкционные меры, введённые западными странами в отношении Российской Федерации, значительно повлияли на механизмы, действующие в сфере использования программного обеспечения. Многие иностранные компании ушли с российского рынка. Однако, по их заявлениям, продолжают работу с действующими клиентами, насколько это позволяют санкции.

В связи с этим планируется переход на российское ПО. Минцифры сообщило, что в случае крайней необходимости зарубежное патентное ПО, не имеющее пока аналогов в России, будет использоваться без согласия патентообладателя.

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