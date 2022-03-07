Карты Visa продолжат работать в России

На данный момент платежная система Visa заявила о прекращении своей работы на территории России. Представители компании отметили, что в ближайшее время завершат все этапы подготовки к этому.

Однако ЦБ подчеркнул, что транзакции на территории РФ совершаются независимо от иностранных компаний. Поэтому работа банковских карт платежной системы Visa останется неизменной для россиян. Средства на счетах, привязанных к картам, сохранятся в полном объеме. Переводы и снятие наличных в пределах РФ также будут доступны без ограничений.

Rusfact.com