Карты Visa продолжат работать в России

Russf Мар 7, 2022 Интересное

На данный момент платежная система Visa заявила о прекращении своей работы на территории России. Представители компании отметили, что в ближайшее время завершат все этапы подготовки к этому.

Однако ЦБ подчеркнул, что транзакции на территории РФ совершаются независимо от иностранных компаний. Поэтому работа банковских карт платежной системы Visa останется неизменной для россиян. Средства на счетах, привязанных к картам, сохранятся в полном объеме. Переводы и снятие наличных в пределах РФ также будут доступны без ограничений.

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