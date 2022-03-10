Список компаний-претендентов на национализацию включил в себя 59 фирм

В связи с введением санкций против России многие иностранные компании решили уйти с российского рынка. Закрытие предприятий повлекло за собой то, что множество россиян потеряли работу.

Специалисты предлагают расценивать действия этих компаний как преднамеренное банкротство, а депутаты «Единой России» — национализировать их. На данный момент составлен список предприятий-претендентов. Сейчас он включает 59 компаний, но будет пополняться теми иностранными фирмами, которые решат прекратить свою работу на территории РФ.

Rusfact.com