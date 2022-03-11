Для туристической отрасли введён нулевой НДС

Russf Мар 11, 2022 Интересное

В качестве одной из мер поддержки, оказанных туристической отрасли, правительство ввело нулевой НДС для владельцев объектов размещения. Изменения касаются тех, кто инвестирует в строительство и предоставление в аренду гостиниц и отелей. Нулевая ставка будет действовать в течение 5 лет после сдачи объекта в эксплуатацию.

Кроме того, аналогичные условия подразумеваются и в случае сдачи объекта в эксплуатацию после реконструкции. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что в ближайшее время ожидается всплеск спроса россиян на отдых в пределах страны, поэтому туристическая отрасль нуждается в поддержке.

 

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.