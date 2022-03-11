Для туристической отрасли введён нулевой НДС

В качестве одной из мер поддержки, оказанных туристической отрасли, правительство ввело нулевой НДС для владельцев объектов размещения. Изменения касаются тех, кто инвестирует в строительство и предоставление в аренду гостиниц и отелей. Нулевая ставка будет действовать в течение 5 лет после сдачи объекта в эксплуатацию.

Кроме того, аналогичные условия подразумеваются и в случае сдачи объекта в эксплуатацию после реконструкции. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко пояснил, что в ближайшее время ожидается всплеск спроса россиян на отдых в пределах страны, поэтому туристическая отрасль нуждается в поддержке.

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