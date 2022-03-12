С 14 марта в России заблокируют Instagram

Russf Мар 12, 2022 Интересное

Ещё одна социальная сеть подвергнется блокировке на территории России. Теперь запрет на использование мессенджера коснётся сети Instagram. Блокировка вступит в силу с понедельника 14 марта.

Глава сети Адам Моззери выразил свое сожаление о решении, принятом Роскомнадзором. По его мнению, блокировка Instagram отрежет значительную часть россиян от общения друг с другом на территории РФ. Кроме того, будет ограничена возможность населения России общаться со своими иностранными друзьями, а также россиянами, живущими за рубежом.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.