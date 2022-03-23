Вьетнам приостановил полеты в Москву

Russf Мар 23, 2022 Интересное

Рейсы авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой — Москва — Ханой временно приостановлены. Об этом сообщили представители авиакомпании. По мнению специалистов, для возобновления полетов необходимо пересмотреть процедуру страхования самолетов.

Рейсы будут отменены уже в 25 марта. Возобновление полетов состоится после особого распоряжения. Руководство авиакомпании выразило сожаление пассажирам в связи с создавшимися неудобствами. Денежные средства за билеты, купленные на отмененные рейсы, будут возвращены в полном объеме. Также их можно будет перенести на более поздние сроки.

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