Вьетнам приостановил полеты в Москву

Рейсы авиакомпании Vietnam Airlines по маршруту Ханой — Москва — Ханой временно приостановлены. Об этом сообщили представители авиакомпании. По мнению специалистов, для возобновления полетов необходимо пересмотреть процедуру страхования самолетов.

Рейсы будут отменены уже в 25 марта. Возобновление полетов состоится после особого распоряжения. Руководство авиакомпании выразило сожаление пассажирам в связи с создавшимися неудобствами. Денежные средства за билеты, купленные на отмененные рейсы, будут возвращены в полном объеме. Также их можно будет перенести на более поздние сроки.

Rusfact.com