Банки России отмечают повышение спроса на китайские карты

В связи с действием санкций, введенных западными странами против России, платежные системы Visa и MasterCard приостановили свою работу на территории страны. Платежи внутри государства по картам, выпущенным российскими банками, проходят в прежнем режиме. Однако за границей эти карты работать не будут.

На фоне такой ситуации россияне стали массово оформлять банковские карты китайской платежной системы Union Pay. Представители банков сообщают о том, что в настоящее время наплыв клиентов очень велик. Периодически банки вынуждены приостанавливать выдачу карт, т. к. они не справляются с потоком желающих.

Rusfact.com