Прекратились поставки газа из России в балтийские страны

С начала апреля страны Балтии перестали получать российский газ. Причиной тому послужило заявление президента РФ Владимира Путина о том, что оплата за газ, поставленный из России в Евросоюз, теперь должна осуществляться в рублях.

Балтийские страны получают газ двумя способами — через Клайпедский терминал и из Инчукалнского подземного газохранилища. Власти Литвы заявляют, что спрос страны полностью удовлетворяется за счет газа, поступающего через Клайпедский терминал. Кроме того, по их словам, Инчукалнское газохранилище сейчас содержит достаточно запасов, поэтому повода для беспокойства нет.

Rusfact.com