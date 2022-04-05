Доля стелс-омикрона в России выросла до 80%

Russf Апр 5, 2022 Интересное

Специалисты Роспотребнадзора сравнили степень распространенности в России различных штаммов коронавируса. Отмечается, что максимальное распространение на данный момент имеет стелс-омикрон. Его доля в общем количестве выявленных случаев составляет около 80%.

Доля подлинии ВА.1 сейчас находится на уровне 12%. но специалисты отмечают, что имеет место тенденция к снижению. Относительно штамма дельта, который ранее был распространен по всему миру и отличался высоким уровнем летальности, специалисты уверенны, что в настоящее время заражения носят единичный характер.

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