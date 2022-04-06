Законопроект о банкротстве не будет рассматриваться в весеннюю сессию

Russf Апр 6, 2022 Интересное

Ранее предполагалось, что законопроект о банкротстве компаний будет рассмотрен депутатами в весеннюю сессию. Однако существующая экономическая ситуация в мире внесла свои коррективы. В частности, в России был введен мораторий на банкротство компаний и физических лиц при наличии определенных условий.

Поэтому российские власти приняли решение пока не рассматривать новый законопроект. Его обсуждение было отложено до 1 октября. Однако отмечается, что окончательное решение о возможности рассмотрения проекта будет приниматься с учетом текущей экономической ситуации.

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