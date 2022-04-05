В центральной части Антарктиды впервые потеплело

Ученые отмечают, что в этом году впервые произошло потепление в центральной части Антарктиды. Причиной тому они называют «волну тепла», пришедшую из Австралии. По словам исследователей, ранее подобные волны уже наблюдались, однако до центральной части континента они еще не доходили.

Повышение температуры воздуха было зафиксировано 18 марта. Термометры российской станции «Восток», которые обычно показывали 55-60 градусов ниже нуля, в этот день показали -17,7 градусов. Ученые считают это обстоятельство маркером глобального потепления климата.

Rusfact.com