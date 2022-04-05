В центральной части Антарктиды впервые потеплело

Russf Апр 5, 2022 Интересное

Ученые отмечают, что в этом году впервые произошло потепление в центральной части Антарктиды. Причиной тому они называют «волну тепла», пришедшую из Австралии. По словам исследователей, ранее подобные волны уже наблюдались, однако до центральной части континента они еще не доходили.

Повышение температуры воздуха было зафиксировано 18 марта. Термометры российской станции «Восток», которые обычно показывали 55-60 градусов ниже нуля, в этот день показали -17,7 градусов. Ученые считают это обстоятельство маркером глобального потепления климата.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.