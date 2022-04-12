В России может подорожать сантехника

Специалисты предупреждают россиян о возможном подорожании некоторых видов сантехнической продукции. В частности, речь идет о керамической плитке. По предварительным оценкам, стоимость на эту категорию товаров может увеличиться на 25-30%.

Причиной тому являются нарушения цепочек поставок сырья. Кроме того, на данный момент наблюдается значительное сокращение объема производства этой продукции. Необходимость уменьшения объемов производства связана с невозможностью закупок некоторых составляющих из Европы. По словам специалистов, смена рынка на азиатский в этом случае также приведет к увеличению стоимости.

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