Срок действия водительских прав россиян будет автоматически продлен

Согласно действующему законодательству, все автовладельцы обязаны менять свои водительские права каждые 10 лет. Водительское удостоверение международного образца подлежит замене каждые 3 года. Также необходимость в получении новых прав есть у тех, у кого изменились какие-либо данные, или же в случае утери удостоверения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что водительские права россиян, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически.

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