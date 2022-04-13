Срок действия водительских прав россиян будет автоматически продлен

Russf Апр 13, 2022 Интересное

Согласно действующему законодательству, все автовладельцы обязаны менять свои водительские права каждые 10 лет. Водительское удостоверение международного образца подлежит замене каждые 3 года. Также необходимость в получении новых прав есть у тех, у кого изменились какие-либо данные, или же в случае утери удостоверения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что водительские права россиян, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, будут продлены автоматически.

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