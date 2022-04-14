Vitol Group прекратит торговлю российской нефтью

Russf Апр 14, 2022 Интересное

Компания Vitol Group является крупнейшим независимым нефтетрейдером. Она осуществляет торговлю нефтью и нефтепродуктами, в том числе из России. Руководство компании заявило о том, что к концу 2022 года планирует прекратить продажу российской нефти в том случае, если не будет иных распоряжений.

Кроме того, оборот российских ресурсов значительно сократится уже во втором квартале текущего года. Vitol Group стала не первой компанией, которая уменьшила объем торговли российскими ресурсами. Ранее аналогичный шаг сделали BP, Shell и Eni.

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