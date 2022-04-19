Минеральные удобрения будут экспортироваться по увеличенным квотам

Согласно информации, опубликованной на сайте кабинета министров, в настоящее время смягчены условия для экспорта минеральных удобрений. В частности, увеличена квота на вывоз продукции отечественных производителей.

Однако некоторые ограничения по-прежнему сохраняются. Увеличение квоты не коснется экспорта удобрений в ДНР и ЛНР, а также в Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, предполагается, что увеличенные квоты будут действовать только до 31 мая. Принятые меры позволят поддержать отечественных производителей минеральных удобрений.

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