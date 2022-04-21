Часть российских банков не сможет выпускать карты UnionPay

Американские платежные системы Visa и MasterCard прекратили работу в России. Точнее они стали не доступны за границей для держателей российских карт. В качестве альтернативы для использования средств за границей россияне заинтересовались картами китайской платежной системы UnionPay.

Однако китайская сторона опасается введения вторичных санкций Западом. Поэтому в Китае было принято решение о том, что платежная система не будет сотрудничать с российскими банками, попавшими под санкции. Таким образом, санкционные банки не смогут выпускать эту карту.

Rusfact.com