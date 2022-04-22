У птерозавров были перья

Ученые-палеонтологи в течение долгого времени придерживались мнения, что все динозавры были покрыты чешуей. Позже было установлено, что летающие рептилии имели перья. Однако птерозавры так и не были исследованы на предмет кожного покрытия.

Недавно на северо-востоке Бразилии ученые обнаружили окаменелость птерозавра, жившего около 113 млн лет назад. Изучение находки дало возможность сделать вывод, что особи этого вида имели перьевое покрытие. Кроме того, в кожном покрове рептилии были обнаружены остатки мелосономы, отвечающей за цвет.

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