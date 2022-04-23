Жители Украины продолжают получать материальную помощь

По словам представителей МЧС РФ, на данный момент в России реализуется программа материальной поддержки жителей освобожденных территорий Украины. Согласно отчету, за месяц работы пунктов было подано около 6500 заявлений. 6000 человек уже получили выплаты в размере 10000 рублей.

Материальную поддержку могут получить пенсионеры, а также работники бюджетной сферы организаций Украины. Кроме того, МЧС регулярно направляет гуманитарную помощь на Украину. Объем продуктов питания, воды, лекарств и стройматериалов, отправленных за последние дни, составляет около 700 тонн.

Rusfact.com