Жители Украины продолжают получать материальную помощь

Russf Апр 23, 2022 Интересное

По словам представителей МЧС РФ, на данный момент в России реализуется программа материальной поддержки жителей освобожденных территорий Украины. Согласно отчету, за месяц работы пунктов было подано около 6500 заявлений. 6000 человек уже получили выплаты в размере 10000 рублей.

Материальную поддержку могут получить пенсионеры, а также работники бюджетной сферы организаций Украины. Кроме того, МЧС регулярно направляет гуманитарную помощь на Украину. Объем продуктов питания, воды, лекарств и стройматериалов, отправленных за последние дни, составляет около 700 тонн.

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