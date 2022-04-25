Московский аэропорт «Внуково» ввел режим простоя

В настоящее время аэропорт не осуществляет прием на работу нового персонала. Работающие в данный момент сотрудники по большей части переведены на сокращенный режим работы. Таким образом, их рабочая неделя составляет 4 или даже 3 дня вместо 5.

Кроме того, около трети сотрудников получили предписания о предстоящем сокращении. Однако руководство аэропорта заявляет, что сокращение будет производиться не раньше осени. Также одной из основополагающих причин сокращения будет являться продолжение уменьшение объема пассажиропотока.

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