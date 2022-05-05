ВОЗ предоставила актуальные данные по ситуации с коронавирусом в мире

На смену «дельта»-штамму, господствовавшему в мире значительный период времени, пришел более легкий штамм «омикрон». По словам специалистов, степень его заразности значительно превосходит заразность «дельты», но уровень летальности существенно ниже.

Кроме того, омикрон имеет несколько подвидов, которые в свою очередь различаются некоторыми характеристиками. В частности, вариант «стелс-омикрон» получил распространение в разных странах. Специалисты ВОЗ отмечают, что число стран, где были обнаружены мутации омикрона, растет. Однако ВОЗ констатирует, что общее число новых случаев заболевания коронавирусом в мире снижается.

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