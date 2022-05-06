Следующая индексация пенсий произойдет автоматически

Светлана Бессараб, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, рассказала о планах по индексации пенсий россиян. По ее словам, предложения по этому вопросу будут проработаны до конца июня текущего года.

Ожидается, что индексация пенсий в этот раз составит 8-9%. Бессараб отметила, что этот процесс будет происходить автоматически. По ее мнению, Пенсионный фонд России обладает достаточными возможностями для этого и собирать заявления граждан на индексацию не потребуется.

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