Минпромторг рассчитывает на снижение цен на авто в течение года

Russf Июл 5, 2022 Интересное

Глава Минпромторга России Денис Мантуров рассказал о том, какая перспектива ожидается в вопросе ценообразования на автомобильном рынке. По его словам, в настоящее время в свет выходят автомобили, собранные из материалов, которые были закуплены в январе-марте этого года. В тот период стоимость на многие комплектующие значительно возросла из-за изменения курса доллара по отношению к рублю.

Однако ситуация постепенно стабилизируется, и нынешний курс значительно отличается. Мантуров уверен, что в течение года цены на автомобили также начнут снижаться.

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