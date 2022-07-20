В России появились случаи заболевания новым подвидом коронавируса

Russf Июл 20, 2022 Интересное

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса получил название «Кентавр». В мае текущего года он был выявлен в Индии, после чего случаи заболевания подтвердились в Великобритании, Австралии, США и Германии. На данный момент первые случаи заражения появились и в России.

Новый вариант вируса остается пока малоизученным. Специалисты не могут с точностью сообщить о степени его заразности. Очевидно, что новый вирус распространяется по миру, но скорость его распространения гораздо меньше, чем была у штаммов «дельта» и «омикрон». Тем не менее ВОЗ рекомендует вернуться к профилактическим мерам.

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