Российские клиники могут столкнуться с вторичным дефицитом медоборудования

В настоящее время для вывоза импортного оборудования за пределы РФ для ремонта требуется получить специальное разрешение Минпромторга. Однако по словам специалистов, наличие разрешающих документов не исключает того, что оборудование не пропускает таможня. Сотрудники таможни данную ситуацию отрицают.

Тем не менее ожидается, что в скором времени может возникнуть вторичный дефицит медицинского оборудования. В связи с этим представители ассоциации производителей медицинских изделий обратились с Михаилу Мишустину с просьбой упростить процедуру вывоза медтехники на ремонт.

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