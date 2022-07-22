Президент Америки заразился коронавирусом

По сообщению пресс-секретаря президента США, глава государства получил положительный результат теста на коронавирус. Отмечается, что Джо Байден прошел полный курс вакцинации, а также реванкцинировался. В настоящее время он ощущает умеренные симптомы заболевания.

Специалисты полагают, что заражение вирусом могло произойти во время рабочей поездки президента, где он пренебрегал мерами предосторожности в виде отказа от рукопожатий. Байден планирует работать удаленно до получения отрицательного результата теста.

Rusfact.com