Президент Америки заразился коронавирусом

Russf Июл 22, 2022 Интересное

По сообщению пресс-секретаря президента США, глава государства получил положительный результат теста на коронавирус. Отмечается, что Джо Байден прошел полный курс вакцинации, а также реванкцинировался. В настоящее время он ощущает умеренные симптомы заболевания.

Специалисты полагают, что заражение вирусом могло произойти во время рабочей поездки президента, где он пренебрегал мерами предосторожности в виде отказа от рукопожатий. Байден планирует работать удаленно до получения отрицательного результата теста.

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