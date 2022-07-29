Рыбные рестораны оказались под угрозой закрытия

Введение антироссийских санкций отразилось на размере пошлины на ввоз рыбы из России. В данный момент она составляет 35%. Эта величина является довольно высокой платой для ресторанов «фиш-энд-чипс», которые закупают рыбу в больших количествах.

По словам специалистов, около половины таких заведений работают в убыток. Представители ресторанов обращаются к властям Норвегии с просьбой о содействии в решении вопроса. Заведения вынуждены переходить на более дешевую продукцию и поднимать цены. Около 5000 ресторанов, по словам экспертов, находятся под угрозой закрытия.

Rusfact.com