Рыбные рестораны оказались под угрозой закрытия

Russf Июл 29, 2022 Интересное

Введение антироссийских санкций отразилось на размере пошлины на ввоз рыбы из России. В данный момент она составляет 35%. Эта величина является довольно высокой платой для ресторанов «фиш-энд-чипс», которые закупают рыбу в больших количествах.

По словам специалистов, около половины таких заведений работают в убыток. Представители ресторанов обращаются к властям Норвегии с просьбой о содействии в решении вопроса. Заведения вынуждены переходить на более дешевую продукцию и поднимать цены. Около 5000 ресторанов, по словам экспертов, находятся под угрозой закрытия.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.