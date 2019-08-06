С 2021 года прекратит свое действие система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД). Для тех, кто не в курсе: ЕНВД – специальный налоговый режим, при котором налогоплательщики руководствуются не фактическими результатами своей деятельности, а размером вмененного дохода, то есть дохода, заявленного «на берегу», до начала коммерческого плавания. Реальный доход может быть как больше, так и меньше вмененного, однако налог платится именно с «берегового» показателя. При этом плательщики ЕНВД освобождены от налога на прибыль (для юрлиц), НДФЛ (для индивидуальных предпринимателей или ИП), НДС (кроме операций по импорту) и налога на имущество (за исключением имущества, оцениваемого по кадастровой стоимости).

Отмена ЕНВД – хорошо это или плохо? Даже человеку, весьма далекому от премудростей экономической теории, видно, что плюсов этого решения не в пример больше, чем минусов. Давайте по порядку.

Во-первых, сегодня ЕНВД остается едва ли не единственным налоговым режимом, не учитывающим практические показатели коммерческой работы. Предприниматели, проверяющие органы, федеральные и региональные власти давно ориентируются на выручку или валовой доход предприятий и ИП, которые, в свою очередь, облагаются по различным налоговым ставкам. В связи с этим возникает вопрос, как вообще ЕНВД появился? Отсюда второй пункт.

Во-вторых, ЕНВД был введен в конце 90-х, когда в условиях правового и налогового нигилизма перед властями стояла задача заставить предпринимателей платить «хоть что-то». ЕНВД сыграл положительную роль в развитии нашей экономики и пополнении региональных бюджетов, свидетельством чему почти 2,1 млн плательщиков налога в 2018 году.

Ныне ЕНВД выглядит, скорее, архаикой, нежели имеющей право на жизнь налоговой новацией. Архаикой хотя бы потому, что не отвечает принципу налоговой справедливости: одни должны платить с выручки, другие – как нормативы и порядочность на душу положат. Неудивительно, что в последние годы ЕНВД стал благодатной почвой для разного рода «оптимизаций», проще говоря, «сравнительно честного» ухода от налогов. Отсюда следующий пункт.

В-третьих, ЕНВД применяется в тех сферах, где расчеты производятся преимущественно наличными (торговая розница, бытовые услуги, частный извоз и проч.), в основном, в торговле. Однако с 1 июля 2019 года применение налога теряет смысл, так как налогоплательщики, имеющие наемных работников (а торговля, как правило, «наемников» имеет), обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККТ). Если же ККТ не применяется, в дело вступают утвержденные налоговиками бланки строгой отчетности. Продажа «левой» продукции, товаров по подложным накладным, становится невозможной.

Еще один немаловажный момент. Сейчас ЕНВД часто используется для ухода от налогообложения посредством дробления бизнеса. Суть метода в том, что, скажем, компания-владелец торгового центра вместо того, чтобы сдавать помещения в аренду и платить налог на прибыль, НДС и другие налоги, учреждает несколько «подкожных» фирмешек, уплачивающих «вмененку», а те сдают торговые помещения в субаренду по рыночной стоимости.

Налоговики успешно вычисляют таких «умников» и в судебном порядке доказывают их взаимозависимость, но скажите, фискалам больше заняться нечем, кроме как бегать по предпринимательскому трамваю за «зайцами»?

Так что же, «шеф, все пропало», государство обложило со всех сторон? Читайте дальше.

В-четвертых, во многих регионах, например, в Москве, ЕНВД не применяется вовсе. И ничего, живем как-то. Для плательщиков ЕНВД в других регионах уже сейчас созданы все условия перехода на другие налоговые режимы: упрощенную систему налогообложения (УСН), патент или налог на профессиональный доход (НПД). В последнем случае так называемого «налога на самозанятых» – если вы не занимаетесь торговлей и не имеете наемных работников.

Во всех перечисленных системах налогообложения плательщики освобождены от уплаты ряда налогов, таких как налог на прибыль организаций, НДС, подоходного налога, налога на имущество, за исключением отдельных объектов.

В 2019 году налог на самозанятых в порядке эксперимента действует всего в четырех регионах – в Москве и области, а также Калужской области и Татарстане. Однако в соответствии с нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» уже в 2020 году предусматривается расширение списка регионов, имеющих право применять НПД.

По налогу на самозанятых устанавливаются налоговые ставки в следующих размерах: 4% по доходам, полученным от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физлицам; 6% по доходам, полученным при реализации организациям и ИП. Кроме того, плательщики НПД освобождены от представления налоговых деклараций, уплаты страховых взносов в ПФР, а взаимодействие с налоговиками происходит в электронном виде без посещения налоговой инспекции посредством мобильного приложения «Мой налог».

К чему столь подробная информация? А вот к чему.

В-пятых, сегодня как никогда важна просветительская работа по переходу на другие налоговые режимы. Как сказал первый вице-премьер Антон Силуанов, «нужно подготовить все необходимые разъяснения, как закрывать соответствующий режим, как открывать новые предприятия, чтобы для бизнеса, который работает в этом формате, не было дискомфорта и каких-либо неожиданностей при отмене режима».

Источник: http://www.ng.ru/economics/2019-08-05/100_nalog050819.html

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