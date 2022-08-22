Автоэксперт рассказал о схеме автоподставы с ручным тормозом

Russf Авг 22, 2022 Интересное

Автоэксперт Егор Васильев рассказал о существовании схемы автоподстав, с помощью которой мошенники получают денежные средства с россиян. Он обратил внимание на то, что при торможении автомобиля с помощью ручного тормоза, на нем не загораются стоп-сигналы. Тем не менее автомобиль тормозит.

В этом случае торможение может происходить незаметно для водителя, едущего сзади. В результате действия такой схемы получается ДТП. Васильев посоветовал всегда держать достаточную дистанцию до движущегося впереди автомобиля.

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