В Дагестане может появиться новый курорт

Российские власти обсуждают возможность строительства в Дагестане нового курорта. Глава региона подтвердил наличие подходящего участка для реализации проекта. Предполагается, что в Дагестане может появиться аналог Сочи, курорт, который будет иметь горную и морскую зоны.

Проект подразумевает строительство комплекса с отелями на побережье Каспийского моря. Предварительная стоимость реализации оценивается в 300 млрд рублей. Идея о создании нового курорта в Дагестане появилась из-за увеличения турпотока в данный регион.

Rusfact.com