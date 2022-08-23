В Дагестане может появиться новый курорт

Russf Авг 23, 2022 Интересное

Российские власти обсуждают возможность строительства в Дагестане нового курорта. Глава региона подтвердил наличие подходящего участка для реализации проекта. Предполагается, что в Дагестане может появиться аналог Сочи, курорт, который будет иметь горную и морскую зоны.

Проект подразумевает строительство комплекса с отелями на побережье Каспийского моря. Предварительная стоимость реализации оценивается в 300 млрд рублей. Идея о создании нового курорта в Дагестане появилась из-за увеличения турпотока в данный регион.

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