Россиянам рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Russf Авг 24, 2022 Интересное

Представитель службы безопасности Банка России рассказал о новой схеме телефонного мошенничества, с помощью которой преступники обманывают россиян. По его словам, злоумышленники теперь представляются сотрудниками Цетробанка. В подтверждение своих слов они могут даже прислать какие-то документы с печатью банка в мессенджер жертвы или на его электронную почту.

Однако данные, используемые преступниками, являются подложными. Служба безопасности Центробанка предупреждает, что организация не работает с физическими лицами.

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