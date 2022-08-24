Россиянам рассказали о новой схеме телефонного мошенничества

Представитель службы безопасности Банка России рассказал о новой схеме телефонного мошенничества, с помощью которой преступники обманывают россиян. По его словам, злоумышленники теперь представляются сотрудниками Цетробанка. В подтверждение своих слов они могут даже прислать какие-то документы с печатью банка в мессенджер жертвы или на его электронную почту.

Однако данные, используемые преступниками, являются подложными. Служба безопасности Центробанка предупреждает, что организация не работает с физическими лицами.

Rusfact.com