Турбина «Северного потока» по-прежнему находится в Германии

Russf Авг 26, 2022 Интересное

Турбины газопровода «Северный поток» потребовали ремонта, который осуществлялся в Канаде. После длительных переговоров государство разрешило транспортировку отремонтированных турбин в Германию, которая впоследствии должна передать их России.

В настоящее время Канада подтверждает соблюдение договоренностей. Турбина находится в немецком городе. Власти Германии сообщают, что препятствий для передачи турбины России нет. Однако «Газпром» не забирает деталь, так как опасается, что это действие сочтут нарушением санкций.

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