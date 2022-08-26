Турбина «Северного потока» по-прежнему находится в Германии

Турбины газопровода «Северный поток» потребовали ремонта, который осуществлялся в Канаде. После длительных переговоров государство разрешило транспортировку отремонтированных турбин в Германию, которая впоследствии должна передать их России.

В настоящее время Канада подтверждает соблюдение договоренностей. Турбина находится в немецком городе. Власти Германии сообщают, что препятствий для передачи турбины России нет. Однако «Газпром» не забирает деталь, так как опасается, что это действие сочтут нарушением санкций.

Rusfact.com