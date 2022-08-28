В Москве прошло тестирование системы электронного голосования

26 августа большинство жителей Московской области имели возможность принять участие в дистанционном электронном голосовании. Оно проходило в рамках подготовки к выборам депутатов, которые состоятся 9-11 сентября.

Для тестового голосования время работы было укорочено, выразить свое мнение москвичи могли с 8 до 17 часов. Голосующим предлагалось выбрать, каким образом можно сделать свой район более комфортным. Впоследствии результаты будут переданы в администрацию для реализации соответствующих проектов.

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