Президент России высказался о развитии мировой науки

Russf Сен 1, 2022 Интересное

Президент России Владимир Путин выступил на открытом уроке «Разговор о важном», который прошел в Калининграде. Глава государства прокомментировал развитие мировой науки в отсутствие участия российских специалистов. Путин считает, что в современном мире невозможно отрезать кого-то и отстранить его от распространения информации.

По словам президента, доля российских ученых в международных проектах по физике составляет 70%. Также велико участие россиян в космических проектах. Путин отметил, что партнеры продолжают сотрудничество с Россией, несмотря на возникающие сложности.

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