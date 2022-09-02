Алла Пугачева вернулась в Россию

На фоне событий, развивающихся на Украине, многие российские звезды покинули свою Родину. Такое поведение вызвало осуждение у большей части россиян. Однако некоторые медиа-лица объяснили свои отъезды реализацией различных проектов и отметили, что покинули страну не по идейным соображениям.

В числе тех, кто решил вернуться в Россию, оказалась и примадонна Алла Пугачева. Новости о ее возвращении появились в августе. Вчера певица отвела своих детей в Московскую гимназию. Она подчеркнула, что Лиза и Гарри полностью готовы к учебному году.

Rusfact.com