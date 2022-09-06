С 2023 года Почте России могут разрешить доставку вина

В настоящее время в стадии обсуждения находится проект, согласно которому Почта России сможет заниматься доставкой российского вина. При этом продажи будут осуществляться через сайт компании.

Предполагается, что пилотный проект запустят в конце марта следующего года, и продлится он до конца года. Также среди оговариваемых условий есть срок доставки. На данный момент по проекту он составляет не менее 24 часов с момента покупки. Среди условий доставки обсуждается и возможность получения посылки лично в руки. Проект касается только отечественного алкоголя.

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