Командир батальона пояснил задачи мобилизованных

Командир первого ударно-штурмового батальона 131-го полка ДНР Максим Дроздов пояснил, какие задачи планируется поставить перед россиянами, которые попали под частичную мобилизацию. По его словам, в настоящее время процесс освобождения территорий продвигается вперед. Для контроля освобожденных территорий и закрепления их за Россией нужны вновь призванные военные.

Комбат отметил, что уверен в том, что эти территории войдут в состав России. Также сообщается, что время нахождения в зоне СВО для мобилизованных пока не определено. По словам специалистов, оно будет зависеть от того, как складывается ситуация.

Rusfact.com