В 2023 году в России появится особая лаборатория

Планируется, что в 2023 году в России заработает лаборатория, в которой будут выращивать съедобные бактерии и микроорганзмы. На данный момент ведутся переговоры с различными ведомствами.

Инициаторы проекта говорят о том, что на реализацию потребуется около 200 млн рублей, однако первоначально можно ограничиться и меньшей суммой. Предполагается, что первая лаборатория заработает в Вологодской области – она будет заниматься не только самой технологией, но и сможет выдавать соответствующие документы.

Rusfact.com