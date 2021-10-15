В 2023 году в России появится особая лаборатория

Russf Окт 15, 2021 Интересное

Планируется, что в 2023 году в России заработает лаборатория, в которой будут выращивать съедобные бактерии и микроорганзмы. На данный момент ведутся переговоры с различными ведомствами.

Инициаторы проекта говорят о том, что на реализацию потребуется около 200 млн рублей, однако первоначально можно ограничиться и меньшей суммой. Предполагается, что первая лаборатория заработает в Вологодской области – она будет заниматься не только самой технологией, но и сможет выдавать соответствующие документы.

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