Диетологи рассказали о пользе и вреде тыквы

По словам гастроэнтеролога Александра Яковлева, тыква обладает рядом полезных свойств. В частности, она защищает организм от инфекций благодаря наличию природных антиоксидантов. Однако суточная доза потребления тыквы ограничена 200-300 граммами.

Диетолог Ольга Перевалова считает, что тыква полезна далеко не всем. Людям, имеющим заболевания ЖКТ в острой стадии, следует исключить тыкву из рациона. Перевалова отметила, что за счет высокого содержания грубой клетчатки в случае острых заболеваний пищеварения тыква может навредить.

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