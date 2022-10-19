Диетологи рассказали о пользе и вреде тыквы

Russf Окт 19, 2022 Интересное

По словам гастроэнтеролога Александра Яковлева, тыква обладает рядом полезных свойств. В частности, она защищает организм от инфекций благодаря наличию природных антиоксидантов. Однако суточная доза потребления тыквы ограничена 200-300 граммами.

Диетолог Ольга Перевалова считает, что тыква полезна далеко не всем. Людям, имеющим заболевания ЖКТ в острой стадии, следует исключить тыкву из рациона. Перевалова отметила, что за счет высокого содержания грубой клетчатки в случае острых заболеваний пищеварения тыква может навредить.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.