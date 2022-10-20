Московская медицина стала персонализированной

Принцип лечения человека, а не отдельной болезни, был озвучен еще Гиппократом. В настоящее время московская медицина решила перестроить систему здравоохранения таким образом, чтобы максимально следовать этому принципу.

В частности, внедрение цифровой системы позволяет врачу видеть всю историю болезни каждого пациента в его электронной карте. Кроме того, теперь медики смогут ориентироваться и на ранее проведенные исследования. Таким образом, предполагается, что лечение пациентов станет более эффективным.

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