Московская медицина стала персонализированной

Russf Окт 20, 2022 Интересное

Принцип лечения человека, а не отдельной болезни, был озвучен еще Гиппократом. В настоящее время московская медицина решила перестроить систему здравоохранения таким образом, чтобы максимально следовать этому принципу.

В частности, внедрение цифровой системы позволяет врачу видеть всю историю болезни каждого пациента в его электронной карте. Кроме того, теперь медики смогут ориентироваться и на ранее проведенные исследования. Таким образом, предполагается, что лечение пациентов станет более эффективным.

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