С 5 декабря вступят в силу новые санкции

ЕС определил пакет новых санкций против России, которые должны вступить в силу с 5 декабря. Новые меры касаются порядка экспорта нефти из России в страны Евросоюза. В частности, пакет санкций подразумевает ограничение максимально возможной стоимости нефти, по которой Москва сможет продавать ресурс.

Сообщается, что если цена на нефть будет выше установленной, то санкции запрещают ее транспортировку морским путем. Кроме того, предполагается введение ограничений на страхование, финансирование и предоставление судов для перевозки нефти, стоимость которой выше установленной в ЕС. Однако конкретный «потолок цен» пока не определен.

Rusfact.com